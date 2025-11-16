Prisión para un hombre por nueve robos en casas, obras y coches de Palma

Agentes de la Policía Nacional en el dispositivo desplegado en Son Banya para detener al hombre. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado ha decretado el ingreso en prisión de un hombre español detenido por, presuntamente, cometer nueve robos en viviendas, obras en construcción y vehículos en Palma.

La Policía Nacional había observado que en un intervalo de 20 días se había producido un elevado incremento de denuncias por robos con fuerza ocurridos en domicilios y obras de construcción, acaecidos entre la localidad de Son Ferriol y es Coll d'en Rabassa.

En un comunicado, el cuerpo policial ha indicado que, de acuerdo con las denuncias interpuestas por los perjudicados, el ladrón se apoderaba de todo tipo de herramientas: taladros percutores, radiales, paletas, niveles, sin poder precisar el valor de los objetos.

En uno de los robos denunciados se apoderó de material de fontanería y un video portero, todo ello valorado en cerca de 6.000 euros. Por otro lado, los agentes constataron que el investigado no dudaba en sustraer cualquier objeto que se encontraba a su paso, ya que en dos denuncias en diferentes viviendas los perjudicados únicamente echaron en falta dos palmeras.

Tras las primeras pesquisas, se pudo centrar la investigación y autoría de los hechos sobre la figura de un varón que pudieron identificar. De este modo, los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda, localización y detención del varón como presunto autor de los nueve robos con fuerza denunciados.

Finalmente encontraron al presunto autor en el interior del poblado de Son Banya y, al percatarse de la presencia de los agentes, intentó huir del lugar, aunque fue interceptado y llevado a dependencias policiales.

El detenido pasó a disposición judicial donde se decidió su ingreso en prisión por haber cometido, supuestamente, cuatro robos con fuerza en obras en construcción, tres robos con fuerza en domicilios y dos robos en interior de vehículo.