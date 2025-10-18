A prisión por intentar robarle las cadenas de oro a dos mujeres en un intervalo de dos horas en Palma

Un agente de la Policía Nacional, de espaldas. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, quien ha ingresado en prisión provisional, por supuestamente intentar robarle las cadenas de oro a dos mujeres en un intervalo de dos horas en el barrio palmesano de Camp Redó.

Fue sobre las 10.00 horas del pasado lunes cuando una mujer octogenaria que paseaba acompañada por su hijo por las calles cercanas a la comisaría del distrito oeste de la Policía fue asaltada por el sospechoso.

El hombre, montado en bicicleta, le pegó un violento tirón de la cadena de oro que portaba al cuello e hizo que cayera al suelo junto a su hijo mientras él huía del lugar.

No consiguió apoderarse de la joya pero sí que le causó lesiones a la víctima, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

El hijo de la anciana y un testigo salieron tras el sospechoso y pasaron frente a la comisaría. Los agentes de servicio, al oír los gritos solicitando ayuda, se unieron a la persecución.

Unos metros más adelante el testigo alcanzó al hombre, le empujó por la espalda, le desestabilizó y consiguió que se cayera al suelo. En ese momento, un policía le interceptó y le detuvo.

UN INTENTO DE ROBO ANTERIOR

El grupo de Policía Judicial de la comisaría estaba llevando a cabo una investigación paralela por un intento de robo similar sufrido por otra mujer.

Este se produjo dos horas antes, sobre las 08.00 horas, en la misma zona. En este caso, la víctima, sexagenaria, estaba cruzando por un semáforo cuando el sospechoso le dio un violento tirón de la cadena que llevaba al cuello.

La mujer cayó al suelo, momento en el que el hombre aprovechó para intentar apoderarse de la joya. La mujer se resistió y consiguió evitar el robo hasta que el ladrón huyó del lugar.

Los investigadores, tras las correspondientes comprobaciones, determinaron que el detenido también había sido el autor de este intento de robo.

Es por todo ello que la autoridad decretó el ingreso en prisión provisional del joven, de nacionalidad argelina, como supuesto autor de dos delitos de robo con violencia.