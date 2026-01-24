Prisión provisional para los cuatro detenidos por apuñalar a un joven en la cara y dejarle sin un ojo para robarle - POLICÍA NACIONAL

PALMA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La justicia ha decretado prisión provisional para los cuatro jóvenes detenidos por Policía Nacional por su posible implicación en el apuñalamiento en la cara a un joven, que perdió un ojo, para robarle en Palma, y que este viernes pasaron a disposición judicial.

Hay que recordar que los agentes del Grupo de Homicidios les arrestaron como presuntos autores de un delito de asesinato en grado de tentativa y dos robos con violencia a dos jóvenes.

Los hechos, según han explicado fuentes policiales, tuvieron lugar el pasado sábado 10 de enero, de madrugada, sobre las 01.40 horas en la plaza Quadrado de Palma, cuando dos jóvenes que iban hacia su casa fueron asaltados por otros cuatro.

Dos de los agresores se dirigieron a una de las víctima y le amenazaron con una navaja para robarle. El joven le entregó sus pertenencias a uno de ellos y otro de los asaltantes le arrancó una cadena que llevaba en el cuello.

Mientras tanto, los otros dos agresores golpearon al otro chico. Posteriormente, se sumaron a la agresión los dos jóvenes que habían robado al otro amigo.

Los cuatro golpearon al joven con patadas y puñetazos y lo sujetaron para que no pudiera moverse. El asaltante que llevaba la navaja asestó además dos puñaladas en la cara al chico, una de ellas en un ojo.

En ese momento apareció en la plaza un coche y los asaltantes huyeron del lugar. La conductora auxilió a las víctimas y trasladó al herido a un centro médico cercano.

Ante la gravedad de las lesiones, el joven fue trasladado al Hospital Universitario Son Espases y finalmente perdió la visión en un ojo.