Prisión provisional para un detenido por diez robos con fuerza en establecimientos de Palma y Manacor

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen marroquí como presunto autor de diez robos con fuerza en establecimientos, nueve de ellos en Manacor, en un mes, al ser arrestado in fraganti en Palma cometiendo otro en un local de la calle Manacor. Se ha decretado prisión provisional contra él.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, el pasado domingo, sobre las 16.00 horas, una patrulla de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional se dirigió a la calle Manacor donde un hombre había forzado la entrada de un local y se había introducido en éste.

Los agentes llegaron al lugar de y sorprendieron a un hombre que salía del interior del local portando un ordenador portátil y un paquete de folios. Los policías vieron la puerta desencajada y fuera de su sitio, y pidieron a éste que se detuviera pero intentó huir del lugar. Los policías consiguieron interceptarle, oponiendo el hombre una fuerte resistencia, y procedieron a su detención.

Cuando el hombre fue identificado se comprobó que pesaba sobre él una orden de detención del Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional en Manacor, donde estaba siendo investigado por nueve robos con fuerza en diferentes establecimientos del municipio.

Los investigadores habían podido acreditar su presunta participación en varios robos, todos ellos perpetrados de madrugada, entre las 01.00 y las 03.00 horas, utilizando un objeto contundente para fracturar las puertas o ventanas de cristal de los establecimientos, sustrayendo el dinero de las cajas registradoras.

Los robos de Manacor se cometieron en menos de un mes, tratándose de bares, restaurantes, un gimnasio, una peluquería, tienda de ropa y una cafetería. A consecuencia de la investigación le imputaron los nueve robos, estableciendo diversos dispositivos para su localización sin resultado, por lo que se puso una requisitoria policial hasta que fue detenido en Palma en el otro robo.

El presunto autor pasó a disposición judicial donde se decretó prisión provisional para el mismo.