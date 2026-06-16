A prisión provisional un fugitivo internacional que robó una pulsera valorada en 5.000 en Santa Maria - GUARDIA CIVIL

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por supuestamente robar una pulsera valorada en 5.000 euros en una joyería del municipio mallorquín de Santa Maria. Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado su ingreso en prisión provisional.

Al detenido, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, le constaba una Orden Europea de Detención Entrega y varias requisitorias internacionales.

Los hechos ocurrieron cuando una pareja entró en la joyería mostrando interés por varias piezas. Según la Guardia Civil, cuando la mujer distraía a la dependienta, el hombre supuestamente aprovechó el descuido para robar una pulsera expuesta.

La secuencia del robo quedó grabada en las cámaras de seguridad de la joyería. Tras el análisis de los agentes, estos identificaron a los presuntos autores que, según las pesquisas, habrían viajado a Mallorca con la única finalidad de cometer robos de este tipo.

La Guardia Civil localizo al sospechoso en las inmediaciones del aeropuerto de Palma, presumiblemente cuando se disponía a abandonar la isla. Así, fue detenido como presunto autor de un delito de hurto.

En dependencias policiales, se comprobó que el detenido era un prófugo internacional, sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención para comparecer ante la Audiencia Nacional, además de otras tres requisitorias judiciales en vigor emitidas por Austria, Rumanía y un juzgado de Palma.

El detenido, originario del este de Europa, pasó a disposición judicial este lunes, donde se decretó su ingreso a prisión provisional.