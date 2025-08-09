Prisión provisional para un hombre detenido por atracar a mano armada una sucursal bancaria en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La justicia ha decretado prisión provisional para un joven español detenido por la Policía, este viernes, en Palma, como presunto autor de un robo con violencia e intimidación en una sucursal bancaria, cuatro robos con fuerza en establecimientos, un robo con fuerza en un domicilio en obras, un delito de hurto y cuatro requisitorias judiciales, tres de ellas ordenando su detención, en Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que el Grupo de Atracos de este cuerpo policial estaba llevando a cabo una investigación por el atraco el pasado 1 de abril, en torno a las 12.00 horas, a una sucursal bancaria en el centro de Palma.

Al parecer, ese día un joven encapuchado irrumpió en el interior del banco, aprovechando que en ese momento no había clientes, esgrimiendo un cuchillo de grandes dimensiones dirigiéndose al mostrador donde se encontraban los empleados.

El asaltante se dirigió a uno de los empleados al que amenazó con el cuchillo diciéndole "dame todo lo que tengas" y, ante la imposibilidad de abrir la caja dispensadora por el sistema de apertura retardada, el ladrón cogió un sobre de la mesa en cuyo interior habían varios billetes de dólar, huyendo con el botín.

Los agentes llevaron a cabo numerosas pesquisas y lograron identificar al asaltante, un joven con antecedentes policiales, encontrándose en paradero desconocido.

CUATRO ROBOS EN ESTABLECIMIENTOS

Casualmente el Grupo de Robos de la Policía Nacional estaba llevando a cabo una investigación por cuatro robos con fuerza en establecimientos que se perpetraron el pasado mes de marzo.

Todos los robos se realizaron el pasado mes de marzo con un mismo 'modus operandi', el ladrón utilizaba una tapa de alcantarilla para fracturar los escaparates de los locales. De esa forma violentó un restaurante en el barrio del Molinar, una tienda de alimentación en el barrio de Foners, una peluquería en el barrio del Molinar y otro negocio en un polígono industrial de Palma.

Una vez accedía al interior se dirigía a las cajas registradoras para sustraer el dinero y salía de los establecimientos con el dinero, dejando daños considerables a los propietarios, causándoles un doble perjuicio a sus negocios.

Como resultado de la investigación, los agentes del Grupo de Robos consiguieron identificar al presunto autor de los hechos, tratándose de la misma persona que cometió el atraco, llevando a cabo varios dispositivos para su localización.

Del mismo modo, los agentes de la Comisaría de Distrito de Playa de Palma estaban llevando a cabo sendas investigaciones por un robo con fuerza en un domicilio que se encontraba en obras, al que el ladrón había accedido tras forzar la puerta de entrada, y por un hurto de un patinete eléctrico en el rellano de una escalera comunitaria, siendo identificado por los agentes en ambos casos.

DISPOSITIVOS POLICIALES PARA LA LOCALIZACIÓN DEL INVESTIGADO

Los agentes intensificaron los dispositivos para la localización del presunto autor, encontrándose este huido y en paradero desconocido. El investigado estaba siendo buscado por cuatro juzgados por diferentes causas penales, interesando tres de ellos su localización, detención y puesta a disposición judicial.

Los investigadores tuvieron conocimiento que el fugitivo se había desplazado a la península durante un tiempo y que había regresado a la isla.

Este viernes, y fruto de uno de los tantos dispositivos efectuados, los agentes del Grupo de Atracos de la Policía Nacional pudieron localizar al hombre en Palma, procediendo a su detención por ser el presunto autor de seis robos, uno de ellos con violencia y un hurto, además de las reclamaciones judiciales.

El detenido ha pasado a disposición judicial donde se ha decretado prisión provisional para el mismo.