Prisión provisional para un hombre por vender drogas desde una vivienda de Sant Antoni

Drogas y dinero intervenidas al detenido. - GUARDIA CIVIL

EIVISSA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por supuestamente vender drogas desde una vivienda de Sant Antoni de Portmany, quien ha ingresado en prisión de forma provisional.

Los agentes investigaban la posible venta de sustancias estupefacientes en una domicilio de la localidad desde principios de este mes de abril.

Fue una actuación de la Policía Local de Sant Antoni la que permitió conocer los primeros indicios de que en su interior se estaba desarrollando una actividad ilícita, ha indicado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

El pasado sábado registraron el inmueble e intervinieron 1,5 kilos de hachís, distribuidos en varias piezas de gran tamaño y dosis individuales; 550 gramos de marihuana repartidos en bolsas con 71 dosis preparadas, y 130 gramos de cocaína en roca con multitud de dosis dispuestas para su venta.

También se encontraron objetos relacionados con la preparación de las dosis de drogas y 1.740 euros en efectivo, presuntamente procedentes de la actividad ilícita.

El hombre, de 39 años y nacionalidad italiana, fue detenido como supuesto autor de un delito contra la salud pública. La autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional.