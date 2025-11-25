A prisión provisional un joven acusado de dos robos con violencia en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Palma ha detenido a un hombre como presunto autor de dos robos con violencia, uno a una persona mayor por la calle y otro en una tienda, que ha ingresado en prisión por orden judicial.

La detención es el resultado de la investigación de varios robos con violencia ocurridos durante el mes de noviembre, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares.

Uno de los robos se produjo el pasado 14 de noviembre sobre las 16.00 horas cuando el presunto autor comenzó a seguir a un hombre de edad avanzada que estaba paseando cerca de la calle Manacor.

El joven se colocó justo detrás de él y le agarró de la cadena de oro que llevaba en el cuello, tirando fuertemente hasta hacerse con ella para después huir.

El otro robo tuvo lugar en un establecimiento de alimentación en la calle Manacor, cuya encargada denunció que una pareja había robado varias botellas de alcohol utilizando para ello una violencia "desmedida".

Cuando los trabajadores vieron que los presuntos autores estaban robando, estos los golpearon y abandonaron el supermercado corriendo con los productos sustraídos.

Los agentes del grupo de investigación iniciaron las pesquisas e identificaron a los presuntos autores. Este lunes se detuvo al joven como presunto autor de dos robos con violencia y una vez presentado ante la autoridad judicial se decretó su ingreso en prisión.

Tras esta primera detención, los investigadores interesaron una orden de búsqueda para la localización y detención de la mujer, presunta autora de uno de los robos con violencia, que se encuentra en paradero desconocido. Hasta el momento la investigación sigue abierta.