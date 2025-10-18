Prisión provisional para 'El Vito' tras su arresto en la última redada en Son Banya

Agentes de la Policía Nacional durante un operatvio en el poblado de Son Banya. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Palma ha ordenado el ingreso en prisión provisional del supuesto narcotraficante conocido como 'El Vito' tras su detención en el último operativo policial desarrollado en el poblado de Son Banya.

Las otras cuatro personas que fueron arrestadas en la redada del pasado jueves y esta mañana también han pasado a disposición judicial han quedado en libertad, según han confirmado a Europa Press fuentes próximas a la investigación.

El operativo se saldó con cinco detenidos, entre los que se encontraba 'El Vito', considerado uno de los principales narcotraficantes del poblado de Son Banya.

También su hermano 'El Bola' y dos personas que se encontraban en alguno de los cuatro puntos de venta de estupefacientes que fueron desmantelados durante el operativo policial. El quinto estaría relacionado con la trama, pero se desconoce su grado de implicación.

Uno de ellos estaría implicado en la macrooperación Manso-EnroqueBal contra el blanqueo de dinero del narcotráfico que explotó en agosto en Mallorca y que sigue llevando a cabo el Grupo de Crimen Organizado de la Policía Nacional y el Grupo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Algaida.

En el marco de esta investigación, que permanece bajo secreto de sumario, han sido detenidas decenas de personas, entre ellas el inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales, el líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic, y el abogado Gonzalo Márquez.