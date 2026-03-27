Prisión provisional para el yihadista detenido en Palma

Agentes de la Policía Nacional durante una operación antiterrorista de la Policía Nacional, a 25 de marzo de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión provisional del hombre detenido el pasado miércoles en Palma en una operación contra el terrorismo yihadista.

El sospechoso, una persona "muy radicalizada" que planificaba viajar a zona de conflicto para hacer la yihad y que "tenía la intención de cometer una acción de gran envergadura", ha pasado a disposición judicial este viernes.

El magistrado, según han confirmado a Europa Press fuentes próximas a la investigación, ha dictado su ingreso en prisión provisional mientras avanza la investigación.