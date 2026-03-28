A prisión por robar cadenas de oro a cinco mujeres en Palma

Un agente de la Policía Nacional, en moto. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por supuestamente acometer contra mujeres en la vía pública para robarles las cadenas de oro que portaban en el cuello. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional.

Los investigadores se centraron en un primer momento en tres robos cometidos en el barrio de Pere Garau, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Estos sucedieron el pasado mes de septiembre, cuando las víctimas fueron abordadas de manera sorpresiva por un hombre que de un fuerte tirón les arrebató sendas cadenas de oro.

En uno de ellos, la mujer forcejeó con el asaltante y a este se le cayó la cadena de oro al suelo. No obstante, sí que consiguió quedarse con un anillo que la víctima llevaba como recuerdo de un familiar.

Los agentes dieron con la identidad del sospechoso y, pese a los diferentes operativos para su localización, no consiguieron dar con su paradero y emitieron una orden de busca y captura.

Fue la noche del pasado lunes cuando el 091 recibió un aviso acerca del robo con violencia sufrido por una mujer a manos de un joven en la calle Metge Josep Darder.

Cuando llegaron a la zona, un hombre alertó a los agentes de que un joven estaba intentando vender una cadena de oro. Realizaron una batida y localizaron al sospechoso saliendo de un portal.

Si bien en un primer momento no encontraron ninguna cadena de oro, tras varias gestiones encontraron una fracturada que se correspondía con la que había sido robada a una mujer minutos antes.

También determinaron que el sospechoso era el responsable de un quinto robo cometido esa misma mañana en la calle Pere Llobera, donde abordó a una mujer con la que mantuvo un forcejeo y que resultó herida.

Por todo ello detuvieron al joven, de nacionalidad argelina, como supuesto autor de cinco delitos de robo con violencia. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional.