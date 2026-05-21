Prisión para tres jóvenes detenidos por llevar tres kilos de hachís y 15.000 euros en un doble fondo del coche

Dinero y droga intervenida a los jóvenes detenidos en Calvià. - GUARDIA CIVIL

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Tres jóvenes han entrado en la cárcel después de haber sido detenidos en Calvià por, presuntamente, traficar con drogas que escondían en el doble fondo de su coche.

Los hechos ocurrieron la madrugada del martes, cuando agentes de la Policía Local de Calvià observaron un vehículo que realizo una maniobra sospechosa en la localidad de Illetes, por lo que procedieron a dar el alto e identificar a sus ocupantes.

En un comunicado, la Guardia Civil ha informado que sus ocupantes eran dos varones de 26 años y uno de 25 años, que presentaban un "gran estado de nerviosismo".

Los agentes decidieron inspeccionar el vehículo, en el que observaron restos de sustancias estupefacientes y un doble fondo bajo la alfombrilla del conductor con un complejo sistema de apertura. Una vez forzada la trampilla para acceder a este compartimento, en su interior se hallaron el hachís, el dinero y 50 gramos de tusi.

Por estos motivos, los policías procedieron a la detención de los tres hombres y posteriormente traspasaron las actuaciones a la Guardia Civil de Calvià para continuar la investigación. De esta manera, lograron averiguar que estas personas habían introducido la droga en el doble fondo en la provincia de Barcelona, donde embarcaron en el ferry el pasado día 14 de mayo.

Los detenidos habrían estado alojados en varios hoteles de la localidad de Magaluf, mientras distribuían las sustancias entre terceras personas hasta el momento de la detención.

Tras pasar a disposición de la Autoridad Judicial en los Juzgados de Palma, se decretó el ingreso en prisión de los tres detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. La investigación no se da por finalizada ya que no se descarta la implicación de más personas.