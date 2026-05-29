La producción de almendra en Baleares bajará un 12,6% en la próxima temporada

Campo de almendros en Mallorca - COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El sector de los frutos secos prevé un descenso del 12,6% de la producción de almendra en Baleares en la campaña 2026-2027 en comparación con la anterior.

Según la primera estimación de la cosecha, que ha trasladado Cooperativas Agro-alimentarias de Baleares en un comunicado, en las Islas se estima una producción de 360 toneladas de almendra en grano, frente a las 412 toneladas de la campaña anterior.

Además, refleja un descenso del 31% respecto a la producción media de los últimos cinco años, según los datos recopilados por la Mesa territorial de frutos secos.

En cuanto a la superficie productiva, la primera revisión recoge una actualización de las superficies de cultivo seco en Baleares, que sitúan en 8.729 hectáreas para la próxima campaña.

La presidenta de Cooperativas Agro-alimentarias, Jerònima Bonafé, ha señalado que la previsión de cosecha "refleja la difícil situación que atraviesa el sector, condicionado por otros factores como la Xylella fastidiosa, el efecto del cambio climático, el abandono del campo por la falta de relevo generacional y la presión urbanística sobre la tierra".

A nivel nacional, las organizaciones Asaja, COAG, Cooperativas Agro-alimentarias de España y Aeofruse, estiman que la producción de almendra en grano alcanzará las 135.250 toneladas en la campaña 2026-2027.

La estimación para esta campaña se sitúa un 6,6% por encima de la pasada campaña y un 33% superior a la media de los últimos cinco años.

PANEL NACIONAL FRUTOS DE CÁSCARA

Desde Cooperativas Agro-alimentarias han destacado que Mallorca ha acogido el Panel Nacional de Frutos de Cáscara del proyecto Redes TECO, en el cual se ha analizado la última campaña a nivel productivo y comercial.

Durante la jornada, se ha visitado una de las explotaciones de Mallorca que participa en este proyecto y la industria de transformación de almendra de Camp Mallorquí.

El objetivo del proyecto Redes TECO, desarrollado por Tragsa, es generar un sistema de información de datos técnico-económicos de los diferentes sistemas productivos de los frutos de cáscara en todo el territorio nacional.

Gracias a los datos de producción y gestión de las explotaciones y técnicos participantes, se generan las "explotaciones típicas" que representan los sistemas de producción más comunes en cada región y permiten analizar la realidad de las explotaciones y disponer de datos reales sobre su rentabilidad y productividad.

Para Cooperativas, es importante que estos proyectos incluyan explotaciones de las islas, que deben hacer frente a los costes derivados de la insularidad y que suelen tener particularidades en los sistemas de producción, variedades, enfermedades y, en el caso del almendro, la pérdida de superficie productiva por el efecto de la Xylella fastidiosa, el envejecimiento de las plantaciones, los costes de producción y las dificultades de rentabilidad.

Asimismo, Bonafé ha destacado que la celebración del Panel Nacional de Frutos de Cáscara en Mallorca es "una oportunidad para trasladar la realidad específica que vive el sector de los frutos secos".