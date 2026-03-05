La producción industrial baja un 6,1% en enero en Baleares

Archivo - Maquinaria industrial y herramientas para el tratamiento y la producción de imanes y otros productos. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha bajado un 6,1% interanual el pasado mes de enero en Baleares, 3,4 puntos más que la media nacional, que se ha reducido un 2,7%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial crece en cinco comunidades autónomas y se reduce en otras 12. Castilla y León (+5,6%), Galicia (+1,9%) y Andalucía (+1,6%) fueron las que anotaron las subidas más destacadas, mientras que en el lado contrario se sitúan La Rioja, Cantabria y Asturias con retrocesos de un 9,4%, 7,5% y un 7,2%, respectivamente.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 16,5% con un descenso del 29,4% en el caso de los duraderos y un 12,3% menos para los no duraderos.

En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 5,2%, los bienes intermedios anotaron un 19,2% menos y los de la energía, un 2,1% más.