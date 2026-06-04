La producción industrial baja un 8,1% en abril en Baleares

Archivo - Imagen de archivo de una industria. - JCYL - Archivo

PALMA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha disminuido un 8,1% interanual el pasado mes de abril en Baleares, 12,3 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 4,2%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial crece en catorce comunidades autónomas y cae en otras 3. Murcia (+9,3%), Castilla - La Mancha (+8,1%) y Andalucía (+8%) fueron las que registraron mayores subidas, mientras que en el lado opuesto se sitúan Extremadura, Baleares y Asturias con retrocesos de un 10,9%, 8,1% y un 2,9%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Baleares ha disminuido un 6,8%, frente a una incremento del 0,5% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 20,8%, con un descenso del 36,2% en el caso de los duraderos y un 12,3% menos para los no duraderos.

En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 2%, los bienes intermedios anotaron un 17,6% menos y los de la energía, un 0,4% menos.