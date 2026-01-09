La producción industrial sube un 1,1% en noviembre en Baleares

Archivo - Maquinaria industrial y herramientas para el tratamiento y la producción de imanes y otros productos. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha aumentado un 1,1% interanual el pasado mes de noviembre en Baleares, 0,7 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 1,8%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial sale así de cifras negativas en Baleares

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en nueve comunidades autónomas y se reduce en otras ocho. Castilla y León (+12,8%), Andalucía (+11%) y Castilla - La Mancha (+3,3%) fueron las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado opuesto se sitúan La Rioja, Asturias y Extremadura con retrocesos de un 8,4%, 5,3% y un 3,7%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Baleares ha crecido un 4%, frente a un incremento del 1,1% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 15,9% con un descenso del 29,7% en el caso de los duraderos y un 8,4% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 15%;, los bienes intermedios anotaron un 7,4% menos y los de la energía, un 8% más.