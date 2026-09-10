La producción industrial sube un 5,5% en julio en Baleares, 2,9 puntos más que la media nacional

Archivo - El interior de una planta en Vitoria - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

PALMA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha subido un 5,5% interanual el pasado mes de julio en Baleares, 2,9 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 2,6%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Baleares y encadena dos meses de crecimiento.

El índice fue positivo en todas las comunidades autónomas con Murcia (+9,6%), Cantabria (+7,1%) y Baleares (+5,5%) marcando los mejores datos, excepto en Canarias en donde se redujo un 2,5%.

En lo que va de año la producción industrial en Baleares se ha reducido un 3,2%,, frente a una incremento del 1,3% de la media nacional.