Producciones con participación balear se llevan seis premios y una mención en el Festival de Málaga

Imágenes de la lectura del palmarés del Festival de Cine de Málaga. - Europa Press

PALMA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las producciones audiovisuales con participación de balear han sido reconocidas con seis premios y una mención en el Festival de Cine de Málaga.

Por un lado, el largometraje 'La Carn', del director mallorquín Joan Porcel, ha sido distinguido con dos Biznagas de Plata en la sección oficial Zonazine, en concreto, la de mejor película española y la de mejor interpretación masculina para su protagonista, Lluís Garau.

'La Carn' ha contado con participación de IB3 y con financiación del Instituto de Industrias Culturales de Baleares (ICIB) y ha sido uno de los grandes protagonistas del certamen al conseguir dos de los galardones más prestigiosos de la sección ZonaZine.

Este reconocimiento subraya la capacidad del ICIB para impulsar proyectos de alta calidad que compiten y vencen en los foros cinematográficos más exigentes a nivel nacional, según ha subrayado en nota de prensa la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

Por su parte, el corto documental 'Los días azules', también con participación de IB3 y dirigido por Javier García Lerín, ha sido galardonado con el Premio del Público y el Premio del Jurado a mejor documental.

Además, la película en desarrollo beneficiaria de las ayudas del ICIB a la producción 2025, 'La hija bastarda', dirigida por la menorquina Olivia Delcán, ha sido galardonada con otros dos premios para impulsar su producción.

Por su parte, el cortometraje de ficción 'Instrucciones para cocinar un pollo bajo tierra' ha sido distinguido con una Mención Especial del Jurado.

Estos premios se suman a una semana de intensa actividad industrial en el Málaga Festival Industry Zone (Mafiz), donde el ICIB ha encabezado una delegación de más de 20 profesionales y ha coordinado la unión de todas las 'film commissions' del archipiélago para presentar las Islas como un nodo logístico y creativo de primer orden.

"Estos galardones son el reflejo del inmenso talento que tenemos en nuestras islas y confirman que el apoyo institucional es la gasolina necesaria para que nuestra industria audiovisual alcance nuevas metas", ha señalado el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá.

El conseller ha añadido que una película financiada por el ICIB como 'La carn' sea elegida como la mejor de su sección indica que se está en el camino correcto para consolidar un ecosistema audiovisual de máxima calidad.

Con estos reconocimientos y el Premio Málaga otorgado a Rossy de Palma, Baleares se despide de esta edición reafirmando su papel como uno de los ejes estratégicos del cine español, con la mirada ya puesta en la próxima gran cita del sector, el Conecta, que se celebrará en Magaluf el próximo mes de mayo.