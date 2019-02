Baleares, en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2019

Actualizado 13/02/2019 12:28:37 CET

Una delegación balear formada por profesionales del sector audiovisual de Baleares asiste estos días al Festival Internacional de Cine de Berlín 2019, del 7 al 17 de febrero, con el apoyo del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).

Según ha informado la Conselleria de Cultura, Participación y Deportes en una nota de prensa, los representantes de Baleares participan en las actividades profesionales programadas en el marco del festival, así como al Berlinale Co-production Market.

La delegación balear está formada por seis productoras baleares. Han participado el director Carlos Bover, ganador del Goya 2019 al mejor corto documental por 'Gaza'; la productora Aline O. Tur, de CEF Produccions; Pablo Azorín, de Quindrop Produccions Audiovisuals; Miguel Eek y Marta Castells, de Mosaic Producciones; Pablo Alcántara y Héctor Escandell, de Pauxa Films; Nuria Cano, de La Perifèrica Produccions; y Silvia Ventayol, directora de 'Mrs. Death'.

El objetivo del Festival Internacional de Cine de Berlín es ofrecer un punto de encuentro a los profesionales del séptimo arte. También cuenta con un mercado de coproducción, Berlinale Co-production Market, para facilitar la financiación de proyectos audiovisuales.

EL IEB EDITA UN CATÁLOGO BALEAR

Para esta ocasión, el IEB ha editado un catálogo que recoge 16 producciones audiovisuales buscan colaboración en el marco del Festival Internacional de Cine de Berlín.

Cada una de las productoras de la delegación balear asiste a varios actos del festival y del mercado de coproducción para buscar alianzas y financiación de otras productoras y entidades.

Carlos Bover busca alianzas para su largometraje 'Destrucció creativa d'una ciutat', proyecto que en 2018 recibió una subvención de producción del IEB de 19.213 euros.

Aline O. Tur, de CEF Producciones, trabaja en las producciones 'Castro', documental sobre el juez que instruyó el caso Noos; 'Max'; la serie de animación 'Vamps' y 'Hostal Orión', que obtuvo una subvención de 4.800 euros del IEB.

Pablo Azorín, de Quindrop, se reúne con profesionales del sector para buscar alianzas para su documental 'Skorzeny, l'home més perillós d'Europa', que trata la vida del teniente coronel Otto Skorzeny.

Los responsables de Mosaic, Miguel Eek y Marta Castells, presentan el largo 'El Refugio', así como los documentales 'La primera dona' y 'The city of the Dead'.

La productora ibicenca Pauxa Films asiste con su largo de terror 'Incestum', del director Héctor Escandell, que actualmente está en desarrollo y recibió ayudas a la proyección exterior del audiovisual del IEB en la convocatoria 2018, para la realización del teaser promocional, así como la convocatoria de rodajes 2018.

Nuria Cano, de La Periférica, asiste con sus producciones 'Ni remotament Max', que explora el universo del dibujante Max; 'La maleta de Madame Colette'; 'Quest' y 'Mrs Death', de la directora Silvia Ventayol.