Un profesor de música de Mallorca reconoce haber estafado más de 400.000 euros en ayudas públicas pero evita la prisión

Aportaron documentación falsa para hacerse con las subvenciones



PALMA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un profesor de música de Mallorca ha reconocido este miércoles, en la Audiencia Provincial de Baleares, haber estafado más de 400.000 euros en ayudas públicas del Govern balear, Consell de Mallorca y Ayuntamiento de Palma, y aunque ha aceptado una pena de dos años de cárcel, evitará ingresar en prisión.

En concreto, en la vista convocada en la Audiencia Provincial, el fiscal Juan Carrau ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la defensa. Con ello, el principal acusado, expresidente de la Asociación de Saxofonistas, ha logrado una rebaja de la pena --el fiscal pedía inicialmente ocho años de cárcel para él-- y ha reconocido los hechos.

En virtud de este acuerdo, la Fiscalía no se ha opuesto a que se le suspenda la pena durante un plazo de cuatro años. Esto significa que no tendrá que ingresar en prisión, con la condición de no cometer ningún delito en ese tiempo. En ese caso, tendría que cumplir íntegra la pena hoy suspendida.

Este beneficio también queda condicionado al pago de indemnizaciones para compensar a las administraciones perjudicadas.

Además, el fiscal ha retirado la acusación para otro de los procesados, un alumno del profesor al que se señalaba como supuesto colaborador. En su escrito de acusación, la Fiscalía ya recogía que los fondos obtenidos eran manejados por el profesor y no consta que el alumno obtuviera beneficio económico alguno.

El profesor ha reconocido que solicitó un gran número de subvenciones para proyectos musicales con documentación falsa, en centenares de procedimientos administrativos de ayudas tanto del Institut d'Estudis Baleàric (IEB), como de Cort y del Consell. Entre la documentación falseada había facturas confeccionadas por él mismo, justificantes de pago, documentación de transferencias bancarias o recibís en los que suplantaba la intervención de la persona que decía haber recibido los fondos.

De este modo cobró más de 400.000 euros simulando eventos que nunca se desarrollaron o gastos que realmente no se producían.