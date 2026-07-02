El programa de competencias digitales para niños Nous Actius se desarrolla en 81 centros de Baleares

Programa Nous Actius - CAIB

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa Nous Actius ha finalizado tras acercar la formación en competencias digitales a niños y jóvenes de entre 9 y 17 años de 81 centros o entidades de 29 municipios de Baleares.

Impulsado por la Dirección General de Familias, Infancia, Juventud, Diversidad e Igualdad y gestionado por la Fundación Universidad-Empresa de Baleares (FUEIB), el proyecto busca dar a los participantes herramientas para hacer un uso más seguro, responsable y crítico de la tecnología, reforzando sus habilidades para desenvolverse en el entorno digital.

Las formaciones se han desarrollado en 81 centros y entidades de 29 municipios de Baleares, lo que ha permitido acercar esta iniciativa a todo el territorio y facilitar el acceso a una formación especializada en competencias digitales.

Según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, a lo largo de las diferentes acciones formativas, los participantes han trabajado aspectos como la búsqueda y gestión de información, la comunicación y la colaboración en entornos digitales, la creación de contenidos, la protección de la privacidad, la seguridad digital y la resolución de problemas. La formación también les ha ayudado a identificar información fiable, proteger su identidad digital y prevenir riesgos como el ciberacoso, la desinformación o la pérdida de privacidad.

Nous Actius se estructura en itinerarios adaptados a las diferentes edades y ofrece una formación presencial basada en una metodología de gamificación, con la colaboración de personal docente e investigador de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en la selección de los contenidos, tomando como referencia el marco europeo de competencias digitales DigComp.

Según la Conselleria, esta iniciativa pone de manifiesto la importancia que las familias otorgan a programas como este, que contribuyen a la educación digital de sus hijos y les proporcionan herramientas para hacer un uso más seguro, responsable y crítico de la tecnología.

Este programa forma parte del Programa de Competencias Digitales para la Infancia (CODI), impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado con fondos NextGenerationEU.