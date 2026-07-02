El Programa Fiestas Seguras cuenta con 27 municipios adheridos e imparte talleres a unos 3.500 estudiantes

Presentación del Programa Fiestas Seguras en Campanet con motivo del Carnaval de Verano. - CONSELLERIA DE PRESIDENCIA

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Programa Fiestas Seguras ha logrado que se hayan suscrito un total de 27 municipios de Baleares y este año se han impartido 138 talleres a alrededor de 3.500 alumnos.

La vicepresidenta y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha presentado el programa de este año en el Ayuntamiento de Campanet con motivo del Carnaval de Verano que se celebrará sábado

En un comunicado, la Consellria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha explicado que este evento constituye una de las primeras grandes citas de la temporada estival dentro del programa.

A la presentación han asistido también el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, el director del Instituto de Seguridad Pública de Balears (Ispib), Joan Antoni Miralles, el coordinador del Programa Fiestas Seguras, Rafel Covas, y el alcalde de Campanet, Guillem Rosselló.

Durante la presentación, Estarellas ha destacado que la fiesta "es fiesta cuando es divertida y la diversión es compatible con la seguridad". En este sentido, ha explicado que el Programa Fiestas Seguras nace con la voluntad de acompañar a los adolescentes para que "disfruten de las fiestas populares conociendo los riesgos, sabiendo cómo prevenirlos y también cómo afrontarlos".

"La intención no es elaborar un catálogo de prohibiciones ni centrar el mensaje en las sanciones, sino ofrecer herramientas para que los jóvenes puedan divertirse con responsabilidad y volver a casa sanos y salvos", ha afirmado.

El programa, impulsado por el Ispib, combina actuaciones preventivas, formativas y operativas, y se desarrolla de manera coordinada con el Programa Policía Tutor. Entre las principales líneas de actuación se encuentran los talleres en los centros educativos, las sesiones dirigidas a las familias, la formación específica para los dispensadores de alcohol no profesionales, las campañas informativas sobre la prohibición de vender alcohol a menores, la distribución de material divulgativo, la formación policial especializada y la colaboración en la organización de dispositivos de seguridad adaptados a las principales fiestas de los municipios adheridos.

Los contenidos de los talleres abordan cuestiones como la prevención del consumo de alcohol, tabaco, vapeadores y drogas; los riesgos de combinar alcohol con bebidas energéticas; la prevención de la sumisión química; el acoso sexual; la prohibición de portar armas blancas; la importancia de utilizar el transporte público o familiar y las pautas básicas de actuación ante una emergencia.

Además, 27 policías tutores han recibido la formación específica para impartir los talleres --la red de policías tutores en Baleares está integrada actualmente por 103 agentes--. Paralelamente, más de un centenar de agentes han participado en la formación especializada sobre actuación en eventos multitudinarios con grandes concentraciones de personas.

Actualmente, el Programa Fiestas Seguras cuenta con 18 municipios de Mallorca, cinco de Menorca y cuatro de Eivissa. Después de iniciarse este año con la celebración de Nochevieja en Eivissa, el Pi de Sant Antoni de Pollença, el Firó de Sóller y Sant Joan de Ciutadella, el programa afronta ahora su primera temporada alta, al coincidir con las principales fiestas populares del verano.

El coordinador del programa ha explicado que Fiestas Seguras nace con el objetivo de "prevenir situaciones de riesgo" que se producen en cualquier fiesta de ámbito municipal, "sin perder de vista la diversión".

CAMPANET ESPERA 7.000 ASISTENTES A SU CARNAVAL

Durante la presentación también se han dado a conocer los detalles del dispositivo especial previsto para el Carnaval de Verano de Campanet, una fiesta que cada año reúne a miles de personas en un municipio de menos de 3.000 habitantes.

En este caso, el Ayuntamiento ha solicitado el apoyo y la ayuda del Ispib para la planificación y coordinación del dispositivo de seguridad. El Govern aporta asesoramiento en la elaboración del Plan de Seguridad, un mando policial con experiencia en la gestión de grandes eventos, dos técnicos del Ispib, la coordinación de una veintena de policías locales procedentes de diferentes municipios, así como el montaje de un centro de control desde el que se dirigirá el operativo.

"Campanet es un ejemplo claro de la magnitud del Programa Fiestas Seguras, porque el Ispib está presente no solo en la fase previa de prevención y planificación, sino también en la parte operativa, al aportar y coordinar medios para que la fiesta sea lo más segura posible y pueda desarrollarse en un contexto de tranquilidad y diversión", ha explicado Gárriz.

El dispositivo también incluye recursos materiales como equipos de comunicaciones --TetraIB--, alcoholímetros y material informativo sobre la prohibición de vender alcohol a menores.

El alcalde de Campanet, Guillem Rosselló, ha agradecido el apoyo y la aportación del Govern para poder celebrar el Carnaval de Verano "dentro de este marco de seguridad". Por eso, ha indicado que para el sábado se espera la asistencia de alrededor de 7.000 personas, por lo ha destacado el apoyo del Govern para que la fiesta pueda ser "segura", algo que "no está reñido con pasarlo bien".

La vicepresidenta ha destacado que este es un ejemplo de la función de apoyo que el Govern ofrece a los ayuntamientos para que las fiestas populares puedan seguir siendo espacios de convivencia, diversión y seguridad para todos.

El Programa Fiestas Seguras es una apuesta decidida y prioritaria del Govern para velar por la seguridad, la diversión y la tranquilidad de los y las adolescentes de Baleares en las diferentes fiestas que se celebran en todo el archipiélago.

El Programa se desplegará a lo largo del verano en los municipios adheridos, con acciones preventivas, formativas y dispositivos específicos adaptados a las principales celebraciones de Baleares.