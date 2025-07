Progreso en Verde exige una sanción ejemplar" a conductores de galeras que prestaron servicio con altas temperaturas

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Progreso en Verde ha exigido este miércoles una "sanción ejemplar" de 1.800 euros a cada uno de los cinco conductores de galeras que prestaron servicio en Palma pese a las alertas por altas temperaturas.

En un comunicado, el partido animalista apunta que uno de los conductores se enfrentaría a la suspensión temporal de la licencia por ser reincidente. Además detalla que, de los cinco conductores de galeras identificados por saltarse la prohibición de prestar servicio cuando la Aemet declara alerta por altas temperaturas, cuatro han sido denunciados por Progreso en Verde y uno, por la Policía Local.

Según han recordado, incumplir esta prohibición de prestar servicio se considera una falta muy grave sancionada con una multa de entre 900 y 1.800 euros.

Pese a esto, los pasados 13 y 14 junio, Progreso en Verde documentó a cuatro caleseros, uno en ambos días, incumpliendo la prohibición de prestar servicio entre las 12.00 y las 18.59 horas.

"Tras llamar tanto a la Policía Local, como al Ayuntamiento de Palma y hablar con policías locales por la zona, nada sirvió para sancionar a los conductores infractores y levantar acta policial, en el momento".

No obstante, al tener los hechos documentados, el presidente del partido animalista, Guillermo Amengual, interpuso una denuncia ante la Policía Local que cuenta ya con el informe policial correspondiente y en breve pasará al área de Movilidad, que deberá "tramitar" los correspondientes expedientes sancionadores.

"Somos conscientes de que el área de Movilidad no va a tramitar las correspondientes denuncias a pesar de los informes policiales. No será la primera vez. De hecho, algunos de los conductores de las galeras así lo confirman abiertamente en redes sociales. Incumplen todo tipo de normativas y leyes y no les pasa absolutamente nada. Pero lo tenemos muy claro, si esas denuncias no son tramitadas, se denunciará a los responsables del Ayuntamiento de Palma por corrupción", ha asegurado Amengual.

Además, añade que pedirán explicaciones por las "numerosas" denuncias a requerimiento que se han interpuesto en las últimas semanas y que "por lo visto tampoco habrían sido tramitadas". "En breve se abrirá una investigación con todo lo que está sucediendo en torno al servicio de las galeras de caballos de Palma", ha advertido.