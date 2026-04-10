Prohens aborda con el consejero canario de Agricultura el impacto de la guerra de Irán en la economía de las islas

Audiencia al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias - GOIB

PALMA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha reunido este viernes con el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, para tratar el impacto de la crisis derivada de la guerra de Irán en los territorios insulares.

El de esta mañana ha sido el segundo encuentro que ha mantenido el representante canario durante su visita a Baleares, después de que el jueves se reuniera con el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern, Joan Simonet.

En la reunión de este viernes, que ha tenido lugar en el Consolat de Mar, se han abordado temas como el impacto que está teniendo sobre el sector primario la subida de los precios provocada por la escalada bélica.

Quintero, en declaraciones a los medios de comunicación al finalizar la reunión, ha explicado que se han analizado el encarecimiento de los combustibles y de los fertilizantes.

También de los sobrecostes derivados del transporte de estas materias hasta los archipiélagos, una cuestión que "tiene que costear" el sector primario.

Otro de los temas que han tratado han sido la gestión de los recursos hídricos, centrándose en la gestión del agua para el sector agrícola y la búsqueda de alternativas para poder garantizar un suministro continuo durante todo el año a los agricultores.

Asimismo, Prohens y Quintero han hablado de como el turismo es el principal motor económico de ambos archipiélagos y han puesto sobre la mesa la necesidad de generar sinergias para que este "tire" de otros sectores como el agroalimentario, el ganadero o el pesquero.

El consejero canario ha considerado que la reunión ha sido "muy positiva" y ha defendido que ambos gobiernos deben afrontar dificultades, retos comunes y estrategias "para el beneficio de todos".

A la reunión también han asistido el conseller Simonet y el viceconsejero de Sector Primario de Canarias, Eduardo García.