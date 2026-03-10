Prohens acusa a Damm de "engañar" a la administración y a los ganaderos con el cierre de Agama

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha acusado al Grupo Damm de "engañar" a la administración autonómica y a los ganaderos con el cierre de Agama, referente de la industria lechera de Mallorca.

Así lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament al ser preguntada por el cierre de Agama por parte del portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia.

Prohens ha recordado que ella es natural de Campos, "un pueblo de tradición agraria, lechera y ganadera", y que conoce "con nombre y apellidos" a los productores afectados por el cierre de la empresa.

"Son mi gente, son mi pueblo, y por eso me hierve la sangra ante el engaño a la administración y a los productores, a quienes Damm le dijo que compraría leche hasta finales de año y finalmente ha adelantado el plazo.

El Govern, ha asegurado, también revocará la declaración de interés autonómico solicitada por la multinacional y le exigirá que devuelva una subvención que le fue otorgada de poco más de un millón de euros.