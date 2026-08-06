Prohens advierte que la crisis en Ceuta "no ha acabado" tras reunirse con Vivas: "Que no nos hagan creer lo contrario"

La presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Marga Prohens (d), y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (i), durante una reunión en el Consolat de Mar, a 6 de agosto de 2026, en Palma, Islas Baleares (España). - JAVIER FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS

PALMA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha advertido que la crisis originada en Ceuta a raíz de la entrada de alrededor de 70.000 personas migrantes procedentes de Marruecos "no ha acabado" después de reunirse en Palma con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

"Confirmar una cosa que me ha remarcado y que me ha dicho de una manera muy clara: la crisis no ha acabado, la situación en Ceuta no está normalizada. Y que no nos hagan creer lo contrario, que haya un Gobierno que esté de vacaciones no quiere decir que la situación este normalizada", ha subrayado la tarde de este jueves en declaraciones a los medios de comunicación.

Con Vivas, ha explicado Prohens, ha compartido la sensación de "abandono" de "todas las comunidades autónomas que forman la frontera sur de España y de Europa".

"Hemos estado hablando, hemos estado compartiendo impresiones, y evidentemente en menor medida, pero en Baleares también hay una presión migratoria y un récord de llegada de inmigración irregular nunca visto en la historia", ha incidido.

Vivas, según su versión, le ha "confirmado" lo que ya dijo en los días posteriores a la entrada masiva de migrantes, "que hacía semanas que advertía al Gobierno de que las entradas de inmigrantes irregulares no eran normales y se encontró con su indiferencia".

Los mandatarios autonómicos también han departido sobre el "impacto" de ver como la ciudad de Ceuta fue "sitiada" por decenas de miles de personas que cruzaron la frontera con Marruecos "en pocas horas".

"Me ha contado el miedo, me ha contado los episodios en los que la gente de Ceuta se cerró dentro de sus casas, se cerraron los comercios, quedó la ciudad completamente paralizada", ha incidido.