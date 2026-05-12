Prohens afirma que "desde principio de legislatura" trabaja en la contención turística y MÉS le reprocha "no hacer nada"

Archivo - Varias personas increpan a los turistas en los bares durante una manifestación por la vivienda en Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha alegado que el Ejecutivo aplica medidas de contención turística "desde principios de legislatura", mientras MÉS per Mallorca le ha recriminado que "no ha hecho nada para contener el colapso" en el que, a su modo de ver, viven los mallorquines.

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha consultado a la líder del Ejecutivo por esta materia al entender que su acción de gobierno se resume en que no ha aplicado "ni una sola medida" para rebajar el volumen de turistas que llegan a las islas.

Prohens le ha replicado que, durante su mandato, se ha limitado el crecimiento de plazas turísticas, se han prohibido la creación de nuevos pisos turísticos en plurifamiliares, se han eliminado los anuncios "ilegales" en las plataformas de alquiler y se ha alcanzado un acuerdo con las navieras para reducir el techo de cruceristas.

Por otra parte, ha censurado que MÉS "no diga nada" sobre la ampliación del aeropuerto de Eivissa, que ha planteado el Gobierno central "con el apoyo de Sumar MÉS" y su diputado, Vicenç Vidal, sobre el que ha ironizado que llegaba al Congreso para "hacer historia" en la defensa de los intereses de Baleares.

Durante su intervención, Apesteguia le ha espetado que, en estos momentos, los baleares "viven peor" que al inicio de la legislatura y ha pronosticado que esta temporada turística se superarán los 20 millones de visitantes en las islas, lo que significará "trabajadores más explotados y residentes más expulsados".