Prohens agradece el voto de los afiliados al PP: "Somos el único partido que hace un congreso con participación real"

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, en la votación - PP

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha agradecido la participación en la votación de su candidatura para continuar al frente del partido, destacando que el PP "es el único partido que celebra un congreso con participación real".

En un mensaje en la red social X, la 'popular' ha agradecido a todos los afiliados que este jueves han votado en las sedes y juntas locales con motivo del XVII Congreso Autonómico del PP de Baleares.

"Podemos decir con mucho orgullo que somos el único partido que celebra un congreso con participación real", ha destacado la líder de la formación en las Islas.

Las votaciones se han llevado a cabo este jueves en 60 puntos habilitados en todo el archipiélago, en concreto, 46 en Mallorca, ocho en Menorca, cinco en Eivissa y uno en Formentera.

El XVII Congreso Autonómico del partido tendrá lugar este sábado en el Palacio de Congresos de Palma, bajo el lema 'No es solo decirlo, es hacerlo'.