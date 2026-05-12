Prohens apoya al pequeño comercio ante críticas del PSIB por la enmienda para agilizar proyectos de grandes superficies

Archivo - La presidenta del Govern de Baleares, Marga Prohens, durante una sesión plenaria - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que su Ejecutivo está al lado del pequeño comercio "desde el diálogo y escucha real" ante las críticas del PSIB por una enmienda para agilizar los proyectos de grandes superficies.

En la sesión de control al Govern del pleno de este martes, el portavoz socialista, Iago Negueruela, ha acusado a la presidenta de introducir una enmienda a la ley de proyectos estratégicos "dando la espalda" a las patronales del pequeño comercio de Mallorca.

Según Negueruela, el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, "mintió" al afirmar que esta reforma se había pactado con las patronales. "Jamás se pacto, cese a su conseller", ha reclamado.

La líder del Ejecutivo, por su parte, ha reivindicado el apoyo de su Govern a los agentes sociales y económicos, mencionando varios acuerdos alcanzados con ellos, como el Pacto de Salud, el de Conservación Marina, la futura ley agraria o el Pacto por la Sostenibilidad.

"Ustedes tienen una huelga nacional de médicos, de 'escoletes' y autónomos que se manifiestan", ha reprochado al socialista, insistiendo en que el Govern también dialoga y escucha al pequeño comercio.

La presidenta no se ha pronunciado sobre la enmienda a la que ha hecho referencia el socialista y ha aprovechado para criticar los recortes del sueldo de los funcionarios durante la pandemia. "No es lo único ilegal que hicieron en plena pandemia. Armengol, Koldo y Ábalos tienen más cosas en común", ha zanjado.