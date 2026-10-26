Prohens asistirá este martes al acto 'Tierra de campeones' en homenaje a 41 deportistas de Baleares

La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, interviene durante la segunda jornada del Debate de Política General de Baleares - Javier Fernández - Europa Press

PALMA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este martes al acto 'Tierra de campeones', un homenaje a 41 deportistas de Baleares que han alcanzado logros destacados en sus respectivas disciplinas deportivas entre los meses de junio y septiembre de 2026.

Al acto, que será en el Consolat de Mar a las 17.25 horas, también acudirán el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y el director general de Deportes, Joan Antoni Ramonell, así como los familiares de los deportistas homenajeados y representantes de las federaciones deportivas invitadas.

En representación de todos los deportistas reconocidos, Nil Riudavets pronunciará unas palabras de agradecimiento. La presidenta clausurará el acto con una parlamento.

Por otro lado, la líder del Ejecutivo asistirá este martes al partido de Copa del Rey que disputarán el Club Esportiu Manacor y el Villarreal Club de Fútbol en el estadio de Na Capellera, en Manacor, a las 21.00 horas.

A su llegada, Prohens será recibida por el presidente del Club Esportiu Manacor, Sergi Muntaner; por concejales del Ayuntamiento de Manacor, y por el presidente de la Federación de Fútbol de Baleares, Jordi Horrach.