Prohens asistirá este sábado al concierto solidario 'La Simfonia dels Herois' a beneficio de la AECC Baleares

PALMA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este sábado al concierto solidario 'La Simfonia dels Herois', organizado por el Grupo Serra en el Trui Teatre a beneficio de la Asociación Contra el Cáncer (AECC) en Baleares.

En el acto, que se celebrará a las 20.30 horas, estarán presentes la presidenta del Grupo Serra, Carme Serra; el presidente de la AECC Baleares, José Reyes, y la consellera de Salud, Manuela García, entre otras autoridades.