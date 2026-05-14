Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este viernes a la celebración del Día Internacional de la Enfermera organizada por el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Baleares (Coiba).

El acto tendrá lugar a las 18.00 horas en Son Amar, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Prohens estará acompañada de la consellera de Salud, Manuela García; el director general del IBSalut, Javier Ureña; la presidenta del Coiba, María José Sastre, y la vicepresidenta, Pepa Ferrà; el director general de Investigación en Salud, Formación y Acreditación, Vicenç Juan Verger, y la directora general de Salud Mental, Maria del Carmen Bosch.

Está previsto que Prohens cierre el acto pronunciando unas palabras.