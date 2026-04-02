Prohens asistirá este viernes a la procesión del Sant Enterrament y de la Soledat de Maria de Sineu

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el acto de entrega de las Medallas de Oro y Premios Ramon Llull, en Sa Llotja, a 28 de febrero de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
PALMA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este viernes a la procesión del Sant Enterrament y de la Soledat de Maria organizada por el Patronat de Confraries de Sineu.
El acto tendrá lugar a las 22.15 horas en el Ayuntamiento de Sineu, según ha informado el Ejecutivo autonómico.
Prohens estará acompañada por los consellers de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas; de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer.
También asistirán el alcalde del municipio, Tomeu Mulet, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, entre otras autoridades.