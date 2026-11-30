La Presidenta Del PP De Baleares Y Líder Del Govern, Marga Prohens, Valora Los Resultados De Las Elecciones Generales Del 29N- TOMÀS MOYÀ - EUROPA PRESS

PALMA, 29 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Baleares y líder del Govern, Marga Prohens, ha celebrado con "ilusión y emoción" la victoria del PP en las elecciones generales de este domingo, subrayando que "millones de españoles podrán dormir tranquilos".

"Por fin se ha acabado el sanchismo", ha dicho Prohens en la sede 'popular' de Palma para arrancar su valoración de los resultados electorales que, con el el 99% escrutado, otorgan la victoria al PP en Baleares con un 34,56% de los votos y tres escaños de los ocho que se disputaban por el archipiélago balear.

Prohens ha destacado especialmente los resultados obtenidos en las Islas, donde el PP ha sido la fuerza más votada en la inmensa mayoría de los municipios. Estos resultados, a su entender, "tienen mucho mérito" teniendo en cuenta la alta participación registrada este domingo y "avalan" los tres años de gestión de su partido en las instituciones baleares.

"Quiero dar gracias a las mujeres, que no se han dejado utilizar; a las personas mayores, que no se han dejado engañar con el discurso del miedo que intentaban instrumentalizar; y a los jóvenes, protagonistas de este cambio", ha manifestado.

También ha dado la enhorabuena a los candidatos 'populares' al Congreso y al Senado, "los mejores hombres y mujeres" del partido, que han comparecido junto a la presidenta ante los medios para celebrar los resultados.

"Con esperanza, ilusión y un mensaje muy claro de Feijóo: no les fallaremos", ha concluido la presidenta.

"QUE ARMENGOL SEA MÁS DEMÓCRATA"

La líder del PP balear ha cargado contra los partidos de la izquierda, Ara Més-Front Ampli y PSIB-PSOE, a quienes ha reclamado que "sean más demócratas y acepten la vitoria contundente" del PP.

"Hemos escuchado con preocupación que se ha dicho que se tienen que organizar para salir a la calle, esto no es democrático. A la calle han salido los españoles hoy", ha espetado.

Además, ha subrayado que el "discurso del miedo" de los socialistas "no les ha funcionado". Según ha remarcado, de los diputados que el PSOE ha perdido en el conjunto de España en comparación con 2023, uno ha sido en Baleares