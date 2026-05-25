Prohens celebra que el FMI apueste en materia de vivienda por políticas como las que impulsa el Govern

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha celebrado este lunes que el Fondo Monetario Internacional (FMI) apueste, en materia de vivienda, por medidas como las que impulsa el Govern, como la simplificación y la agilización de la promoción de más vivienda y el impulso a la vivienda pública.

En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, la líder del Govern, en la misma línea, ha subrayado que el FMI alerte de los efectos negativos de las medidas de vivienda del Gobierno central, que se traducen en menos oferta.

"Las recetas fracasadas de la izquierda no sirven para sacar más vivienda al mercado. Son la excusa para atacar la propiedad privada y aplicar la agenda del intervencionismo", ha indicado.

Prohens ha concluido asegurando que no consentirá cargar sobre las espaldas de los ciudadanos, políticas fracasadas que agravan el problema, especialmente para los más vulnerables.