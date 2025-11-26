Prohens celebra que el turismo crezca "como nunca" durante los meses de temporada media y baja en Baleares

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

PALMA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha celebrado que el turismo esté creciendo "como nunca" durante los meses de temporada media y baja en Baleares.

Se trata, ha indicado, de un "cambio de tendecia" propiciado por la apuesta por el turismo cultural y deportivo que está permitiendo que las "puntas" de afluencia turística se estén "trasladando de la temporada alta a otros meses".

"Ponemos el foco en la oferta cultural, queremos que sea un atractivo para quienes nos visitan más allá de los meses de verano. Esta estrategia está funcionando. Contención en verano, con crecimientos por debajo del 1%, y creciendo como nunca en los meses de temporada media y baja", ha dicho durante la inauguración del Forbes Illes Balears Tourism Summit.

El acto, que se celebra este martes en el Museu Es Baluard, busca abordar el modelo de "turismo regenerativo" de Baleares y en él participarán el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, el director del museo, David Barro, y el consejero delegado de Forbes España, Ignacio Quintana.

Prohens ha celebrado la existencia de un foro en el que poder "abordar el futuro de un turismo que tiene que ser sostenible, regenerativo y no solo generador de oportunidades sino también de bienestar para los residentes".

"Este tiene que ser el presente y el futuro del turismo para que el turismo siga teniendo futuro", ha subrayado la presidenta autonómica.

Se ha mostrado convencida de que el Govern, con las medidas adoptadas hasta el momento, va "por el camino correcto" aunque todavía quede "muchísimo camino por recorrer".

"Queremos liderar la transformación del turismo en toda Europa, ser una tierra que se nos mire como caso de éxito de sostenibilidad y turismo regenerativo. Somos, tal vez, el primer caso de una economía que quiere transitar no desde la recesión o la crisis sino desde el éxito, desde un modelo que genera riqueza y empleo", ha expuesto.

También ha puesto el foco en la necesidad de mitigar las "externalidades negativas" que, "como cualquier industria", genera el modelo turístico.

"La sostenibilidad, para ser verdaderamente sostenible, debe ser económica, social y ambiental. Y si falla uno de los tres pilares será otra cosa, pero no será sostenibilidad", ha incidido.

Entre las medidas adoptadas para corregir esas externalidades, Prohens ha destacado el trabajo del Pacto por la Sostenibilidad y el decreto de contención turística.

Esta normativa, ha señalado, ha permitido avanzar hacia la "contención de la presión turística" en temporada alta, la redirección de los flujos para una mayor desestacionalización, el crecimiento en valor más que en volumen o la lucha contra la oferta ilegal.

También ha puesto en valor las mejoras en las condiciones de los trabajadores del sector turístico contempladas en el convenio de hostelería firmado hace unos meses entre patronales y sindicatos, "con un aumento de salarios sin precedentes".

Prohens también participará en el cierre institucional del evento, que consistirá en una conversación con el consejero delegado de Forbes España bajo el lema 'Baleares como modelo europeo de prosperidad regenerativa'. El conseller Bauzá, por su parte, participará en la mesa redonda 'Illes Balears 2035: pacto por una prosperidad regenerativa'.