Prohens cifra en más de 100 millones la inversión en infraestructuras educativas esta legislatura

Prohens critica el estado "alarmante" de las infraestructuras educativas en Palma al inicio de legislatura. - EUROPA PRESS

PALMA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha cifrado en más de 100 millones de euros la inversión de infraestructuras educativas durante la presente legislatura.

Según ha detallado este lunes durante la inauguración de CEIP Tramuntana de Palma, estas actuaciones forman parte del plan de infraestructuras educativas del Govern, que contempla la construcción de nuevos centros, ampliaciones y reformas de la red pública.

Cabe recordar que la Conselleria de Educación y Universidades tiene en marcha 81 proyectos educativos con una inversión prevista de 219 millones de euros, dentro del plan de infraestructuras.