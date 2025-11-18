Prohens cifra en más de 300 las reconversiones de locales comerciales a viviendas en Palma

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante una sesión de control en el Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha aseverado que en Palma ya se habrían tramitado más de 300 cambios de uso de locales comerciales a viviendas, desde que el Govern puso en marcha esta medida.

Así ha respondido la líder del Ejecutivo a la pregunta formulada este martes por el portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, cuando le ha recriminado que el acceso a la vivienda en Baleares "ha empeorado" desde el inicio de la legislatura y la falta de soluciones planteadas por el Govern.

Prohens ha indicado que con las reconversiones de inmuebles ya se habría generado más viviendas que con las 300 viviendas de protección oficial proyectadas o edificadas durante las dos anteriores legislaturas.

Después ha citado otras iniciativas del Govern como el programa 'Lloguer segur' o la aprobación de la Ley balear para la Obtención de Suelo, con las que se habrían planificado ya unas 7.000 viviendas en el archipiélago.

Apesteguia le ha reprochado que esto es crear vivienda para "no tener comercios", le ha cuestionado sus cifras y ha alegado que estas medidas están pensadas para "los promotores" y no para "la gente que tiene un problema con la vivienda".