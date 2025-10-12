Prohens clausurará el Foro Económico organizado por el Banco Santander y Última Hora este lunes en Sóller

Archivo - La presidenta del Govern, Margalida Prohens. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, clausurará el Foro Económico organizado por el Banco Santander y el diario Última Hora este lunes en el Museo Modernista de Can Prunera de Sóller.

Según ha avanzado el Ejecutivo autonómico a los medios de comunicación, la presidenta Prohens cerrará este lunes, a las 11.00 horas, en el Museo Modernista de Can Prunera de Sóller, el Foro Económico organizado conjuntamente por el Banco Santander y Última Hora con el título 'Visión empresarial. Estrategia y futuro'.

A su llegada, la presidenta Prohens será recibida por la presidenta del Grupo Serra, Carmen Serra, y la directora territorial del Banco Santander, Celia Torrebadella.