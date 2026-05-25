Prohens clausurará este martes un foro sobre los retos de la geoeconomía

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, clausurará este martes el X Foro 'El Económico', que en su edición de este año se celebrará bajo el título 'Póker de ases: retos de la geoeconomía'.

El evento tendrá lugar a las 18.00 horas en el Palacio de Congreso de Palma, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Prohens será recibida por la presidenta del Grupo Serra, Carmen Serra, la consejera del grupo y editora de 'El Económico', Paula Serra, y el consejero Miquel Serra.

Asistirá a las ponencias 'Baleares ante la nueva geoeconomía: de territorio exitoso a territorio estratégico', 'Mirada inquieta al convulso escenario geopolítico actual', 'Una década decisiva. Ciclos de nuevos liderazgos y estructuras de poder' y 'Baleares en la era Trump'.

Después tendrá lugar una mesa redonda, que dará paso a las intervenciones de Carmen Serra y de la presidenta autonómica, quien cerrará el acto.