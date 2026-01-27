Prohens se compromete con las empresas familiares a "ponerlo fácil" reduciendo burocracia y bajando impuestos

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la Asamblea General de la Asociación Balear de la Empresa Familiar (ABEF) - CAIB

PALMA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha comprometido con las empresas familiares a "ponerlo fácil" reduciendo burocracia y bajando impuestos.

Prohens ha asistido esta jornada al acto de clausura de la de la Asamblea General de la Asociación Balear de la Empresa Familiar (ABEF), que se ha celebrado en Casa Esment, ubicada en Palma, y donde ha sido recibida por la presidenta de ABEF, Inés Rotger.

La presidenta del Govern ha intervenido en el cierre de este acto para agradecer la invitación a este encuentro que, según sus palabras, "representa un magnífico espacio de debate para analizar la situación de la economía de las islas, las tendencias económicas y empresariales", así como también "para compartir y reflexionar sobre los retos que hay que encarar todos juntos", los cuales, ha reivindicado, deben verse como "una oportunidad".

Tras ellos, Prohens ha agradecido "de verdad" el trabajo "imprescindible" que se realiza desde la Asociación Balear de la Empresa Familiar, "para defender este modelo que tanto representa a los empresarios de las islas, esta manera de ser y de hacer, esta manera de entender la economía, como se entiende desde las empresas familiares, con identidad, con compromiso y con una mirada larga".

Y es que, tal como comentó hace unos meses la presidenta de ABEF, Inés Rotger, ha recordado Prohens, "las empresas familiares tienen esta característica única de pensar, por su propio ADN, en las próximas generaciones, de tener siempre esta estrategia no en el corto, no en el mañana, sino en el medio y largo plazo".

"Creo que esta es la estrategia que se debe tener en estas Islas", ha defendido la presidenta del Govern, rememorando como ella misma muchas veces ha dicho que "Baleares es una economía de pequeñas y medianas empresas", es más, a su juicio, "estas Islas son una economía de empresas familiares" y esto, ha considerado, "marca una manera de entender la estrategia económica, de entender el modelo y también los retos a los que hay que enfrentarse".

Pues, para la presidenta, "cuando se habla de empresarios, y más de estos empresarios, de las empresas familiares, se habla de hombres y mujeres a los que nadie les ha regalado nada" y "de proyectos que, sea cual sea la naturaleza de los mismos, empezaron siendo sueños", "y que" al final "han escrito la historia viva de estas islas".

"Es esta cultura del esfuerzo, del trabajo bien hecho y del compromiso lo que explica, en buena parte, la historia de éxito económico y social de Baleares". "Una historia de éxito que no puede desligarse de la historia de éxito de estas empresas. Y explica también por qué la empresa familiar sigue siendo hoy un pilar fundamental y imprescindible de la economía de las islas".

Prohens ha considerado en este sentido que "una de las grandes fortalezas del tejido empresarial de Baleares es esa, que detrás de cada empresa hay una familia y, si hay una familia, hay un legado".

"Así lo demuestran las empresas de las Baleares cuando son capaces de innovar, de expandirse internacionalmente, pero siempre fieles a la identidad y a la esencia de las islas", ha reseñado, refiriéndose a algunos ejemplos con los que se ha contado en este foro, como Hijos de Rivera, Artiem o Camper, a quienes ha agradecido "cuidar el lugar que les ha hecho crecer, preocupados por los trabajadores, porque cuando se habla de empresa familiar, se habla de que los trabajadores son también familia". "Gracias por ser los mejores embajadores de las Baleares en el mundo entero", ha incidido Prohens.

Por este motivo, ha afirmado la presidenta, "desde las administraciones se debe de tener muy claro cuál es el papel" a desempeñar, el cual ha vuelto a defender una vez más "debe ser trabajar al lado de estas empresas, acompañándolas desde el diálogo, para afrontar los grandes retos por delante, poniéndoles las cosas fáciles y molestando lo menos posible".

"Desde el Govern", se ha comprometido Prohens, "se va a continuar en este camino ya iniciado y que se considera que es el camino que genera el ecosistema necesario para que estas empresas puedan nacer, puedan crecer y, lo más importante, puedan permanecer".

Esto, ha apuntado, se hará "bajando y eliminando impuestos"; y "reduciendo burocracia". "Menos burocracia, menos papeleo, menos entes ideologizados y más gestión", ha subrayado Prohens, reiterando la apuesta de este Govern por "defender a los autónomos y a las empresas" y a su "innovación", por que "este es el momento de recuperar el liderazgo por el que se reconoce a Baleares en el mundo entero" y por que "sin empresas no hay empleo y sin empleo no hay bienestar".

Por tanto, la presidenta del Govern ha concluido instando a las empresas familiares a "trabajar de nuevo juntos para que las Baleares vuelvan a ser una vez más la vanguardia del Mediterráneo".

Prohens también ha tenido palabras de recuerdo, en su intervención, para Marilena Jover, doctora en Economía y exdirectora de la Asociación Balear de la Empresa Familiar, fallecida en 2025.