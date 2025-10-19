Prohens se compromete a reforzar los cribados en el Día Internacional contra el Cáncer de Mama

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante una rueda de prensa en el Consolat de Mar. - CAIB - Archivo

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha comprometido este domingo, Día Internacional contra el Cáncer de Mama, a reforzar los cribados y avanzar en la detección precoz de esta enfermedad.

Lo ha hecho a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X en el que ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico "con la prevención, al detección precoz y la investigación".

"Sabemos que invertir en salud es invertir en vida. Continuaremos reforzando los cribados, asegurando las plantillas de profesionales oncológicos, avanzando en la detección precoz, impulsando los programas de concienciación y promoviendo una atención sanitaria más humana, más próxima y más fuerte, que ponga siempre a las personas en el centro", ha escrito.

La presidenta ha subrayado que, en Baleares, el Día Internacional contra el Cáncer de Mama "nos lo tomamos a pecho por las miles de mujeres que cada año le hacen frente con coraje".

"Por todas las que luchan, por las que ya no están y por las que cada día os agarráis a esta lucha con esperanza y determinación", ha añadido.