El PSIB reclama mayor capacidad de cribado y más recursos para luchar contra el cáncer de mama

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reclamado reforzar el sistema público de salud para tener mayor capacidad de cribado, más recursos y más profesionales para garantizar que todas las mujeres tienen a su alcance los recursos necesarios para hacer frente al cáncer de mama.

Los socialistas de Baleares se han sumado a la celebración del Día Internacional contra el Cáncer de Mama con la publicación de un vídeo en el que animan a la sociedad a luchar contra una enfermedad que cada año afecta a más de 150.000 mujeres en toda España.

El objetivo, ha informado el partido en un comunicado, es contribuir a la sensibilización y la conciencia social para fomentar hábitos preventivos como la pruebas de detección y cribado.

El PSIB ha considerado necesario "aumentar la capacidad investigadora, con más recursos, más medios humanos y más profesionales con mejores condiciones".

También que se refuerce el sistema público de salud para tener "más capacidad de cribado, más recursos y más profesionales que garanticen a todas las mujeres tener a su alcance los sistemas más eficaces de detección y tratamiento".

Los socialistas han reivindicado su trabajo para que cada vez haya más recursos destinados a la ciencia y al sistema sanitario con el objetivo de que "cada vez haya más personas y más instituciones implicadas en la lucha contra el cáncer".