Prohens se compromete a seguir trabajando para garantizar los derechos y las oportunidades de las personas con autismo

Archivo - La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha comprometido a seguir trabajando para garantizar los derechos y las oportunidades de las personas con autismo.

Lo ha afirmado en un mensaje en su cuenta de la red social X publicado este jueves, Día Mundial del Autismo.

"Celebramos el Día Mundial del Autismo para concienciar y visibilizar la realidad y los retos del día a día de todas las personas con trastornos del espectro autista y de sus familias. Queda camino por recorrer y seguiremos trabajando para garantizar sus derechos y oportunidades", ha escrito.

La presidenta autonómica ha reafirmado su compromiso para "avanzar hacia una sociedad cada día más inclusiva" a traves de medidas como las impulsadas por su Govern en los tres años de la presente legislatura, en la que se han hecho "avances importantes con recursos para garantizar su desarrollo y autonomía".

Entre ellos ha destacado la creación de la Mesa de Educación Inclusiva y Especial, el aumento de más de 120 profesionales de apoyo educativo, la creación de nuevas plazas del Servicio de Promoción de la Autonomía, la puesta en marcha de espacios específicos de atención sanitaria adaptada o la gratuidad del ocio adaptado hasta los 21 años.