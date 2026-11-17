Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha condenado este martes la presencia de la regidora de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, "acompañando a grupos violentos" el día de la huelga general por la vivienda y los salarios dignos.

En el pleno del Parlament, Prohens ha respondido por la huelga a los portavoces de MÉS per Mallorca y Vox, Lluís Apesteguia y Manuela Cañadas, respectivamente.

Al ecosoberanista, la líder del Govern le ha pedido que condene la presencia de Muñoz --'número tres' de Ara Més-Front Ampli al Congreso-- "alentando" la violencia, mientras que a Cañadas le ha indicado que la huelga transcurrió "con normalidad y sin incidentes a pesar de los grupos violentos".

"La izquierda solo se pone las pilas cuando hay movimiento en la calle. Solo trabaja el día de la huelga. Han estado de huelga general ocho años de lunes a domingo", ha afirmado la presidenta.

El ecosoberanista ha pedido a Prohens que el Govern dé respuesta a los miles de trabajadores que salieron a la calle el 11 de noviembre. "El Govern no está a la altura y me viene con peleas partidistas. ¿Qué tiene que pasar para que escuche el grito de la calle?", ha indicado el de MÉS.

Manuela Cañadas, por su parte, ha criticado la convocatoria de huelga en plena campaña y ha rechazado las "imágenes preocupantes" que se vieron durante la jornada. "Una cosa es hacer huelga y otra impedir que puedan trabajar", ha concluido.