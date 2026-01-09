Prohens condena la "represión y violencia" en las manifestaciones contra el "régimen" iraní

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante una reunión con el presidente de la Generalitat de Catalunya, en el Consolat de Mar, a 14 de noviembre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Ene. (EUROPA PRESS) - La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha condenado la "represión y violencia" ejercida por el "régimen" iraní en las manifestaciones "por la libertad y la igualdad" que están teniendo lugar en el país.

Así se ha expresado la tarde de este viernes en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, en medio de una nueva jornada de protestas contra la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida.

"Mi firme condena a la represión y violencia del régimen iraní contra su población que ha salido a las calles de manera valiente para clamar por la libertad y la igualdad en Irán", ha escrito Prohens.

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes --con caídas históricas del valor de la moneda nacional, el rial--, está en el origen de las protestas, que se producen además en pleno aumento de las sanciones de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, con bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a más de 1.100 personas.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ordenó el miércoles a las fuerzas de seguridad que no actúen contra manifestantes pacíficos, si bien reclamó que se actúe contra los implicados en "disturbios", tal y como desveló el vicepresidente iraní, Mohamad Yafar Gaempaná, quien apeló a que haya "distinción" entre los manifestantes y los implicados en actos de violencia.