Prohens confía en que la reunión de Marlaska en Argelia sirva para reforzar el control de los flujos migratorios

Archivo - La presidenta del Govern de Baleares, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha expresado este martes su confianza en que la reunión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en Argelia sirva para reforzar el control de los flujos migratorios.

En un mensaje en la red social X recogido por Europa Press, la líder del Ejecutivo ha celebrado el encuentro a pesar de haber tenido lugar "después de tres años de haberlo reclamado en el Congreso, de dos años pidiéndolo desde el Govern, de haberlo pedido en hasta cinco ocasiones al presidente del Gobierno, tras haberse reunido con el comisario europeo de Interior y después de 15.000 personas llegadas de manera irregular a Baleares.

Prohens ha asegurado que seguirá reclamando al Gobierno más medios en la protección de las fronteras y que se solicite a Europa la activación de Frontex con todos los medios necesarios para actuar en la ruta entre Argelia y Baleares.