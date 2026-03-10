Prohens confirma la derogación de la ley de memoria democrática: "Cumpliré el acuerdo con Vox

Archivo - La nueva portavoz del grupo parlamentario VOX, Manuela Cañadas (i), y la presidenta del Govern, Marga Prohens (d), durante un pleno en el Parlament balear, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha confirmado, como ya estaba previsto, que el PP apoyará la derogación de la ley de memoria democrática impulsada por Vox y que se debatirá este martes.

"Cumpliré con mi palabra y con el único acuerdo firmado por mi grupo parlamentario, el acuerdo presupuestario con Vox", ha afirmado esta mañana en el pleno del Parlament.

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, le ha afeado que vaya a apoyar la derogación cuando a finales de 2024 pactó con los partidos de la izquierda frenar esta iniciativa a cambio de su apoyo para retirar unas enmiendas introducidas en la ley de simplificación por error.

"Su palabra, por desgracia, vale poco. Cada vez que ha hecho una promesa en este pleno o en algún debate ha hecho exactamente lo contrario. Su palabra, que utilizó para intentar reconducir una situación a cambio de no derogar la ley de memoria, hoy veremos que no vale absolutamente nada", ha sentenciado el socialista.