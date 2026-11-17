La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, durante la segunda jornada del Debate de Política General de Baleares, en el Parlament Balear, a 21 de octubre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha considerado que si la administración autonómica asumiera las competencias de menores del Consell de Formentera para encargarse de la acogida de los menores migrantes no acompañados estarían "cayendo en la trampa del PSOE".

De este modo se ha expresado al ser preguntada acerca de sus propuestas para ayudar a Formentera a asumir la llegada de personas migrantes por parte del diputado por la isla en el Parlament, Llorenç Córdoba, en el pleno de este martes.

Córdoba, como ya ha hecho anteriormente, ha pedido al Govern que adopte medidas que den una solución "estable y efectiva" y no solo puntuales. Entre ellas, ha vuelto a plantear la posibilidad de que el Govern asuma las competencias de menores, algo que ya se rechazó meses atrás y que la líder del Ejecutivo ha vuelto a descartar.

Prohens ha considerado que esa medida supondría "caer en la trampa del PSOE". "Ya le dije la última vez que tenemos que hacer un planteamiento puesto al PSOE, que ha abandonado a Formentera y sus ciudadanos. La respuesta no puede ser poner carpas en los puertos y repartir a los menores", ha sostenido.

La presidenta autonómica ha puesto en valor los 17 millones de euros transferidos esta legislatura para garantizar que el Consell de Formentera pueda seguir ofreciendo sus servicios a la ciudadanía y ha considerado que la verdadera solución es "retornar a los menores a sus países de origen y con sus familias".