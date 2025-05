Prohens cree que "no se puede criticar cumplir la palabra dada" y celebra que se convalidará el decreto turístico

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha considerado que "no se puede criticar el cumplimiento de la palabra dada" y ha celebrado que previsiblemente, este martes, en el pleno del Parlament, se convalidará el decreto turístico, con los votos de PP y Vox.

Prohens, se ha pronunciado de este modo, esta jornada, durante el pleno del Parlament, en respuesta a una pregunta planteada por parte del portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, a quien la le ha transmitido que "no se puede criticar el cumplimiento de la palabra dada", recordándole que ella está "orgullosa" de "pese a las dificultades que supone un gobierno en minoría, ir cumpliendo el programa de gobierno del PP y los compromisos alcanzados con todos los ciudadanos de esta tierra en el programa electoral y durante el Debate de Política General de la Comunidad Autónoma".

También, ha continuado Prohens, porque aprueban "todo lo que se lleva al Parlament", algo que, ha señalado, "no puede decir usted, ni el Gobierno de Pedro Sánchez, que no es capaz de aprobar nada, ni siquiera esa vanagloriada reducción de jornada laboral, porque su socio de Junts ya le ha dicho que ni hablar".

Pese a las palabras de la presidenta Prohens, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iago Negueruela, ha criticado que "hace siete meses" la dirigente autonómica "dijera que se iban a tomar medidas valientes y consensuadas" en materia de turismo pero ahora se ve que "nada de eso va a ocurrir".

"Dijeron que llevarían el decreto turístico a la Mesa de Diálogo Social; que subirían el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) durante los meses de junio, julio y agosto; que habría una deducción fiscal del ITS para residentes; que levantarían la moratoria de plazas turísticas cuando los consells insulares hicieran sus planes territoriales, y no antes; y dijo que habría que empezar a hablar de como limitar el alquiler vacacional en pisos turísticos, que ahora blinda", ha denunciado el portavoz parlamentario del PSIB.

"Nos han mentido y todo lo que dijo que iba a hacer se lo ha entregado a Vox por unos migajas", ha continuado quejándose Negueruela, reprochándole a la presidenta que "cree que la ciudadanía es como Dory, de la película 'Buscando a Nemo', pero ésta tiene memoria, y ha descubierto que usted no solo no tiene palabra, si no que además traiciona lo que dijo en el Parlament hace siete meses".

Prohens se ha defendido acusando a Negueruela "no de traicionar lo que dijo, si no de traicionar lo que hizo mientras estaba en el Govern". También, recordando algunas de las cosas que dijo que haría cuando fuera presidenta del Govern y que ha asegurado haber cumplido, entre ellas un decreto de medidas de contención turística, la prohibición de nuevas plazas turísticas en plurifamiliares, "que este martes se convalidará con su voto --el del PSIB-- en contra".

"No diga mentiras y sea valiente. Las 90.000 plazas, suyas, que no suponen ni una plaza más, no hay ni una en plurifamiliares. Sea valiente y diga que lo que quería hacer era cargarse todas las viviendas vacacionales y todo el alquiler turístico de estas islas porque, como dijeron, los turistas solo pueden ir a los hoteles".

Además, sobre el incremento del ITS, la presidenta ha reconocido que hizo una propuesta, "que el PSIB no hizo nunca", pero, ha explicado, "no es posible modificar el impuesto turístico si no se dispone de los votos suficientes en esta Cámara". "Señor Negueruela ustedes siguen en apagón y a oscuras como siempre", ha concluido.